Tra Bruxelles e Kyiv c’è di mezzo Budapest E non solo geograficamente

(Di martedì 21 maggio 2024) I negoziati formali sull’adesione dell’Ucraina all’Unione europea potrebbero iniziare molto presto, forse già il mese prossimo. Dopo che i leader europei hanno dato il via libera politico a, il prossimo passo nel processo di adesione è l’avvio di colloqui formali con l’Ucraina attraverso una conferenza intergovernativa, che rappresenterebbe l’apertura dei negoziati di adesione. L’intenzione sarebbe quella di avviare i negoziati formali già il 25 giugno. Tuttavia, per fare sì che ciò avvenga è necessario superare un ostacolo importane: il veto ungherese. Tanto diplomatici dell’Unione e distanno lavorando intensamente per cercare di convincerea dare il suo consenso all’apertura dei colloqui sull’adesione dell’Ucraina, concentrando i loro sforzi sulle preoccupazioni disulle minoranze ...