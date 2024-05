Porto - ‘A Bola’ | futuro incerto per Conceica - piace De Zerbi

Renault si butta nell’autonomo, ma c’è un colpo di scena: mentre per le auto private si resta cauti, per i trasporti pubblici si accelera a tutta velocità. Auto? Sì, ma con le mani sul volante! Il Gruppo Renault ha scelto di fare chiarezza: per le auto private, l’autonomia completa non è ancora nei piani. Certo, assistenza alla guida a livelli top di gamma per sicurezza e comfort, ma il volante resta saldamente nelle mani del conducente.

