Carlo III più ricco della regina Elisabetta - il patrimonio supera quello della madre

Ci voleva un po’ di colore a ravvivare questo 2024 in bianco e nero per la royal family britannica. A stenderne una pennellata ci ha pensato il Chelsea Flower Show, la manifestazione floreale più grande al mondo, in programma a Londra dal 21 al 25 maggio. Da gennaio a oggi sono state tante le brutte notizie per i Windsor – a partire dal cancro di re Carlo e di Kate Middleton – messe da parte, per un attimo, dalle risate strappate al sovrano e alla regina Camilla il 20 maggio, proprio in occasione della visita della coppia reale all’ormai tradizionale evento annuale.

