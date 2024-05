LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | si stacca Barde - forcing della Movistar

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELBEN O’CONNOR FURIOSO: “SONO DEI DINOSAURI” 16.52 Costiou, Scaroni e Pellizzari si sganciano all’inseguimento di Alaphilippe. Ora si mette la UAEmaglia rosa a tirare. 16.51 Ormai il gruppetto maglia rosa si trova a soli 22? da Alaphilippe. A 1’03”t. 1500 metri al GPM, 13,6 km all’arrivo. 16.50 Si ferma Sanchez per problemi meccanici: sfortunato lo spagnolo. 16.50 2 km al GPM. 16.50 Attaccano Sanchez e Costiou. 16.49 Tiberi si mantiene a metà del gruppetto maglia rosa. Né troppo avanti né troppo indietro. 16.48 SIT! Primo colpo di scena, era il 7°classifica generale! 16.46 Quintana si. Rimane Sanchez ...

15.48 Superati i -50 dal traguardo. 15.45 I corridori intanto stanno iniziando a liberarsi dei vari indumenti pesanti che hanno addosso, togliendosi i gambali e liberandosi della mantellina. 15.42 Siamo a 10 chilometri dal traguardo volante di Bolzano.

16.04 inizia IL Passo Pinei ! 35 km all'arrivo. 16.04 I primi 7,5 km hanno una pendenza media del 7,3%, gli ultimi 5,3 km saranno al 7%. In mezzo invece pendenze molto dolci, tra 2,2 e 4,7%. 16.03 Il Passo Pinei è una salita molto lunga è irregolare: 23,3 km al 4,7% e punta del 15%.

16.19 Alaphilippe prosegue nella sua azione in solitaria. Fiorelli va a riprendere Maestri. 16.18 30 km all'arrivo. 1600 metri all'Inter Giro . 16.15 Dal gruppo principale scatta Fiorelli (Bardiani): è molto strano, perché non è uno scalatore… 16.

14.14 Dopo un lungo tira e ...

