Angoscia - disturbi del sonno e boom di sintomatologie | l' allarme sugli effetti dei terremoti

(Di martedì 21 maggio 2024) Armando Cozzuto, presidente dell'Ordine degli psicologi della Campania, interviene dopo la scossa di terremoto più forte registrata ieri nella zona dei Campi Flegrei, terremoto che ha spinto molte persone in strada. L'esperto spiega come stanno vivendo questi giorni un po' in bilico i piccoli abitanti della zona, alle prese ormai da diverso tempo con il bradisismo, fenomeno che comunica un senso di «instabilità» e lascia sempre «l'incognita» di quello che può succedere il giorno successivo. Nel flusso di persone che lasciano tutto e si riversano sul lungomare, in apprensione per il boato avvertito in tarda serata, fra chi si mette in auto per allontanarsi un po' dalla 'zona calda', ci sono anche loro: i bambini. Non una situazione facile per i piccoli, ovviamente: «Solitamente il terremoto è improvviso. Il bradisismo invece è un fenomeno graduale e in parte c'è anche la possibilità ...