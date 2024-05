Calciomercato Napoli - primo colpo nel mirino di Manna | costa 30 milioni!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 21 maggio 2024) Il direttore sportivo è pronto a iniziare con il botto l’esperienza in azzurro, individuato il potenzialedell’ex Juventus. Ore di grande importanza per il futuro del, impegnato nel lavoro di programmazione della prossima stagione. Gli azzurri sono chiamati a risollevarsi dopo la nefasta annata che chiuderà i battenti domenica, in occasione della sfida al Lecce di Luca Gotti. Il disastroso campionato partenopeo ha fruttato, fino alla 37 esima giornata, soli 52 punti con 55 reti messe a segno e ben 48 incassate. Proprio quest’ultima statistica continua a scatenare le preoccupazioni dei tifosi che, dopo l’addio di Kim, sono ancora in attesa di un grandeche possa aumentare lo spessore del reparto. Il pessimo rendimento della retroguardia napoletana è stato prontamente preso in considerazione da ...