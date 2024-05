Questa immagine non c’entra con l’incidente in elicottero del presidente iraniano

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 21 maggio 2024) Il 20 maggio 2024 è stata pubblicata su Threads una foto che mostra diverse persone in un bosco, intorno a quelli che sembrano dei resti meccanici fumanti. L’è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, in cui si afferma che la scena mostrerebbeinavvenuto in Iran il 19 maggio 2024 che è costato la vita aldel Paese, Ebrahim Raisi, e ad altre personalità politiche iraniane. Secondo quanto riportato dai media di Stato iraniani,sarebbe stato causato da un «guasto tecnico». Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto in questione è reale, ma non mostra l’distrutto su cui viaggiava Raisi. Lo scatto è stato pubblicato originariamente il 3 maggio 2019 ...