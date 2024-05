Crosetto - Mori? Non bastava essere stato già assolto

(Di martedì 21 maggio 2024) "È stata aperta una nuova indagine contro il generale Mario, per le stragi mafiose del 1993. Del 1993!! Stragi mafiose!! Non ci si poteva accontentare di avergli reso la vita un calvario per decenni; non si poteva accettare il fatto che fosseda ogni contestazione...". Lo afferma su X il ministro della Difesa, Guido

Generale Mori indagato a Firenze per Stragi ’93 - Generale Mori indagato a Firenze per stragi ’93 - “Quelle a mio carico, com’è agevole a tutti comprendere, sono accuse surreali e risibili se tutto ciò non fosse finalizzato alla gogna morale che sarò costretto a subire ancora per chissà quanti anni” ... controradio

Stragi mafiose del '93, indagato a Firenze il generale Mario Mori - stragi mafiose del '93, indagato a Firenze il generale Mario Mori - “Oggi vengo indagato per non aver impedito le stragi, quindi con una virata di 360 gradi rispetto ... poiché il mio difensore ha comunicato alla Procura di Firenze di non poter essere presente per ... tg24.sky

Il generale Mori indagato a Firenze per le stragi del 1993: "Accuse surreali nel giorno del mio compleanno" - Il generale Mori indagato a Firenze per le stragi del 1993: "Accuse surreali nel giorno del mio compleanno" - L'interrogatorio sarebbe stato fissato per il 23 maggio, ovvero il giorno dell'anniversario della strage di Capaci, "ma verosimilmente verrà rinviato poiché il mio difensore ha comunicato alla Procura ... palermotoday