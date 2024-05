Significato e testo di Giovani Wannabe - i Pinguini Tattici Nucleari non ne sbagliano una

(Di martedì 21 maggio 2024) Ihanno pubblicato la loro nuova canzone "" che vola in classifica col racconto di chi è riuscito a conquistarsi il proprio posto nel mondo.

Al Palapartenope di Fuorigrotta nonostante le scosse il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari regolarmente in scena.Continua a leggere fanpage

I Pinguini Tattici Nucleari hanno suonato a Napoli poco dopo due forti terremoti, ma il pubblico non si è accorto di nulla anche grazie alla musica della band bergamasca.Continua a leggere fanpage

La nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari si chiama Dentista Croazia , un titolo che la band ha spiegato su Instagram per una canzone che ripercorre la loro carriera.Continua a leggere fanpage

