Fondazione Milano-Cortina 2026 - indagine su corruzione e turbativa | tre indagati

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Inchiesta della procura disulla, l’ente che organizza i Giochi olimpici invernali del. Tre le persone indagate perd’asta: gli ex manager dellaVincenzo Novari e Massimiliano Zuco e l’imprenditore digitale Luca Tomassini. Nessuna delle tre è un dirigente o dipendente attuale delladove il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza diha effettuato perquisizioni, ispezioni informatiche e sequestro di documentazione nei confronti della, di società fornitrici e di persone fisiche coinvolte nelle procedure di affidamento delle prestazioni ...

perquisizioni d ella Guardia di finanza n ella sede d ella fondazione Milano-Cortina 2026 . perquisizioni anche in una sede di Deloitte. Lo scrivono Ansa e Sky Sport. Le accuse di corruzione e turbata libertà d’incanto Scrive Sky: Il nucleo di polizia economico-finanziaria d ella Guardia di finanza sta effettuando perquisizioni , ordini di esibizione e ispezioni di sistemi informatici nelle sedi di fondazione Milano-Cortina 2026 e di una società di Orvieto a cui sono stati assegnati i servizi digitali per l’evento. ilnapolista

perquisizioni della Guardia di finanza nella sede della fondazione Milano-Cortina 2026 . perquisizioni anche in una sede di Deloitte. Lo scrivono Ansa e Sky Sport. Le accuse di corruzione e turbata libertà d’incanto Scrive Sky: Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza sta effettuando perquisizioni , ordini di esibizione e ispezioni di sistemi informatici nelle sedi di fondazione Milano-Cortina 2026 e di una società di Orvieto a cui sono stati assegnati i servizi digitali per l’evento. ilnapolista

Genovese, 65 anni, compagno dell'ex Miss Italia Daniela Ferolla, cv ricco di incarichi prestigiosi. Oggi è indagato per corruzione e turbata libertà degli incanti nell' Inchiesta su presunte gare truccate per Milano-Cortina 2026 ilgiornale

Milano-Cortina: inchiesta corruzione, dipendenti Fondazione saranno sentiti come testi - Milano-Cortina: inchiesta corruzione, dipendenti fondazione saranno sentiti come testi - Milano, 21 mag. (Adnkronos) - La procura di Milano indaga sulla "scelta dei fornitori e degli sponsor tecnologici" dell'evento Milano-Cortina 2026 e sull'"assunzione di dipendenti della fondazione: in ... lagazzettadelmezzogiorno

Milano-Cortina, Majorino (Pd): "L'inchiesta svela un quadro inquietante" - Milano-Cortina, Majorino (Pd): "L'inchiesta svela un quadro inquietante" - Il capogruppo del Pd lombardo Pierfrancesco Majorino: "Olimpiadi, occorre la massima trasparenza. Chiederemo un consiglio straordinario" ... affaritaliani

Per Gimbe è allarme pediatri, Nicola Di Marco (M5s):Lombardia sempre maglia nera - Per Gimbe è allarme pediatri, Nicola Di Marco (M5s):Lombardia sempre maglia nera - I problemi della sanità lombarda sono qui ed ora, mentre le risposte di Regione Lombardia sono in lista d'attesa ... welfarenetwork