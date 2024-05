Il piano anti-Cina | se invade Taiwan - ASML può spegnere da remoto le macchine che ha venduto a TSMC

L’Olanda rassicura gli Usa: “Possiamo spegnere le macchine per i chip di Tsmc in caso di invasione cinese di Taiwan” - L’Olanda rassicura gli Usa: “Possiamo spegnere le macchine per i chip di Tsmc in caso di invasione cinese di Taiwan” - Spunta un asso nella manica degli Stati Uniti, nell’ambito del confronto con la Cina che sta assumendo connotazione più ruvide. Stando a quanto appreso da Bloomberg la società olandese asml che costru ... ilfattoquotidiano

