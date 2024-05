Controlli a Pesaro | scovati 11 lavoratori in nero e quasi 400 capi contraffatti

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Senza contratto e senza tutele di alcun tipo. Sono gli undiciscoperti dalla Guardia di finanza diche, nel corso del mese di maggio, ha passato al setaccio varie aziende, intensificando i, in particolare, nell’ultimo week end. Ierano orientati prioritariamente al “lavoro sommerso”, ma anche alla vendita di prodottie non sicuri, al consumo di stupefacenti e agli illeciti fiscali. Venti sono stati gli esercizi controllati dai finanzieri per verificare il rispetto delle norme sul lavoro: sono stati individuati 11in(su 54identificati). E non solo: un locale che utilizzava lavoro sommerso è risultato essere addirittura sconosciuto ...

