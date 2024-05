Ritorno leva - botta e risposta Lega-FI

(Di martedì 21 maggio 2024) 16.54 "Depositata alla Camera la proposta di legge dellaper reintrodurre 6 mesi di servizio civile o militare, per i ragazzi tra i 18-26 anni,su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia". Così il leader dellaSalvini sui social. "Ne sono convinto. E' una forma di educazione civica al servizio della comunità, di disciplina,attenzione al prossimo.Potrà avere effetti molto positivi", aggiunge. In disaccordo Tajani (FI). "Non credo possa reintrodursi. Con il sistema che abbiamo sarebbe troppo costoso".

Italia, 21 maggio 2024- La Lega ha depositato la sua proposta di legge su una nuova leva militare obbligatoria in Italia. “Depositata alla Camera la proposta di legge della Lega per reintrodurre sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni, su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia”, scrive su Facebook Matteo Salvini, con riferimento al testo di legge, a prima firma Zoffili. ilfaroonline

