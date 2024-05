Truffe online | come riconoscerle e come difendersi La campagna della Banca d’Italia

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 maggio 2024 – Effettuare pagamenti in internet con la carta è comodo e veloce, cosìfare altre operazioni attraverso l'app o il sitonostra. Alcuni truffatori, però, cercano di sottrarre i codici e le password con cui lo facciamo. La diffusione dello shopping, del tradinge dell'home banking, dimostra che le scelte economiche dei consumatori sono sempre più digitali. La rete internet è una grande opportunità ma può anche esporre a rischi, dai quali occorre sapersi proteggere. A tale scopo è partita il 14 maggio scorso l’iniziativa ‘Occhio alle’, unadi sensibilizzazione lanciata dallae dalle Associazioni dei consumatori per contrastare le ...

Nel contesto attuale caratterizzato da cresce nti tensioni internazionali, particolarmente accentuate dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, il settore della difesa mondiale sta vivendo una fase di espansione significativa. Secondo l’ultima analisi di Mediobanca , le principali multinazionali del settore prevedono un aumento dei ricavi del 6% nel 2024, continuando così la tendenza di crescita osservata negli ultimi anni. formiche

Aumenta il fabbisogno di Latte donato, l’appello arriva dalla Banca del Latte del Meyer di Firenze. Tutte le informazioni per diventare donatrici. La Banca del Latte dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze lancia un appello alla donazione di Latte materno. Nonostante un incremento delle donatrici negli ultimi anni, la quantità di Latte raccolta non riesce sempre a soddisfare le esigenze dei neonati prematuri e non solo. notizie

Banca di Credito Popolare-Enel X, al via programma per sostenere le PMI nei processi di transizione energetica - banca di Credito Popolare-Enel X, al via programma per sostenere le PMI nei processi di transizione energetica - banca di Credito Popolare (BCP) ed Enel X hanno siglato un Protocollo d’Intesa finalizzato a supportare le imprese clienti di BCP nei processi di decarbonizzazione. L’accordoha la durata di un anno ed ... blitzquotidiano

Pinsami: un finanziamento di 10 milioni per una nuova linea produttiva - Pinsami: un finanziamento di 10 milioni per una nuova linea produttiva - L’operazione, finalizzata da banca Finint, punta ad ampliare la capacità produttiva dello stabilimento di Reggio-Emilia, in modo da realizzare ulteriori varianti di prodotto. distribuzionemoderna.info