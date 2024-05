Fedez e Iovino - arriva l’accordo | nessuna azione penale per il rapper

(Di martedì 21 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 17:05e Cristianohanno raggiunto un accordo transattivo in base al quale il personal trainer rinuncerà ad eventuali azioni penali nei confronti del. Lo confermano fonti legali sul caso della presunta aggressione avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso in via Traiano, L'articolo proviene da Il Difforme.

Fedez e Cristiano Iovino hanno raggiunto un accordo transattivo [ovvero un contratto con il quale i due chiudono una lite in corso, o prevengono una lite futura facendosi reciproche concessioni, ndr] in base al quale, tra l'altro, il personal trainer rinuncerà, da quanto si è appreso, ad eventuali azioni penali nei confronti del rapper. È questo ciò che ha scritto ANSA a poche ore dalla diffusione delle immagini della spedizione punitiva a Iovino dove si riconosce secondo il Corriere, oltre Fedez, anche la sua guardia del corpo.

Chiara Ferragni preoccupata per le condizioni di Fedez - Chiara Ferragni preoccupata per le condizioni di fedez - Nonostante la distanza ormai evidente tra i due ex coniugi, con i recenti gossip che vedono l’imprenditrice digitale vicina al tennista Alexander Zverev e il suo silenzio sul caso iovino in cui fedez ... tpi

Fedez rassicura i fan sulle sue condizioni di salute, Chiara Ferragni preoccupata: un legame che persiste - fedez rassicura i fan sulle sue condizioni di salute, Chiara Ferragni preoccupata: un legame che persiste - Contesto: 'annuncio dell'assenza di fedez dal programma di Alessandro Cattelan ha scatenato la curiosità sui social, inclusa quella di Chiara Ferragni, sua ex ... occhioche