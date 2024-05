La transizione green delle imprese italiane

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Nel 2024, le aziendeche hanno deciso di investire per ridurre il proprio impatto ambientale, migliorare l’efficienza energetica e attivare processi di economia circolare sono aumentate in modo significativo, raggiungendo il 69% rispetto al 45% del 2022. Questo incremento è ancora più marcato tra le grandi aziende (con oltre 250 dipendenti), dove L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – Nonostante il contesto geopolitico incerto, oltre il 60% delle aziende non ha interrotto i piani di Sostenibilità e il 15% ha accelerato la transizione a modelli di business più sostenibili. E' quanto emerge dalla nuova edizione dello studio Ey 'Seize the Change', secondo il quale l'80% circa delle aziende intervistate ha previsto un […]

Italia e Francia sempre più vicine nella collaborazione in campo economico, sui temi della transizione green e sulla necessità di un'azione sinergica in vista di un maggior riconoscimento in sede internazionale. È quanto emerge dalla seconda edizione dell'Osservatorio “ Relazioni Italia-Francia – Sviluppo della cooperazione per generare valore” realizzato dalla CCI France Italie - Camera di Commercio con IPSOS e presentato oggi a Milano, presso la sede di Palazzo Giureconsulti, da Denis Delespaul, Presidente della CCI France Italie e da Nicola Neri, CEO di IPSOS. liberoquotidiano

Stati Generali della Moda Sostenibile, al via la V edizione - Arriva a Roma la quinta edizione di Phigital Sustainability Expo, gli Stati Generali Europei sulla sostenibilità nella moda, in programma il 4 e 5 giugno nei Mercati di Traiano. (ANSA)

Hockey Empoli, Flying Donkeys: concluse le finali nazionali - Doveva essere un anno di transizione per fare esperienza ... si sono svolte in tre giorni, tra le prime sei d'Italia, Asiago, Milano, Cittadella, Legnaro, Civitavecchia, e appunto, Empoli. L'esordio ...

Fidanza "Vogliamo riprodurre anche in Europa il modello Meloni" - ROMA (ITALPRESS) – "Vogliamo riprodurre anche in Europa il modello Meloni, come siamo riusciti a fare in Italia con la vittoria delle elezioni politiche nel 2022: vogliamo un centrodestra di governo c ...