Napoli e il totoallenatore | parola ad Agostinelli E su Manna…

(Di martedì 21 maggio 2024) Ha parlato soprattutto delAndrea, allenatore ed ex calciatore, a Radio CRC. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’. “Il nuovo allenatore? Cosa vogliamo dire a Conte e Gasperini? Sono due grandissimi tecnici, tra i più bravi in circolazione. Come sui calciatori tracciamo una linea, lo facciamo anche per la società. Faccio un esempio, il mio amico Giovanni Sartori è una persona che andrebbe premiata come allenatori e calciatori. I calciatori sono determinanti, ma la società e quella persona che fa uno scouting del genere andrebbero premiati”. Conte “Conte è uno di quegli allenatori che possono fare la differenza. Certamente se si pensa ad un allenatore che faccia decidere al presidente allora non viene. In questo momento, al, dopo l’annata così deludente c’è ...

Andrea Agostinelli , allenatore, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: I calciatori esclusi dalla tournée americana saranno esclusi anche dall’Europeo? “Spalletti vedrà questa parte finale del campionato e, se i giocatori lasciati a casa in questa pausa gli daranno garanzie, sono convinto che li convocherà. Le condizioni fisiche e mentali dei calciatori, a fine campionato, saranno determinanti in tal senso”. terzotemponapoli

L’ex calciatore del Napoli (ha allenato anche i partenopei) Andrea Agostinelli è intervenuto a Radio CRC. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Si gonfia la Rete’. “Raspadori centrosinistra un po’ alla Kvara/Insigne non ce lo vedo. Ha bisogno di stare centrale come seconda punta o prima punta. Ormai la conosciamo l’Atalanta, quando la incontri in una giornata in cui a livello fisico stanno tutti bene, non è il Napoli il problema, possono essere massacrati tutti. terzotemponapoli

L’ex calciatore di Monza e Napoli Ruben Buriani (campione d’Italia con il Milan nel 1979) è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “I partenopei hanno avuto una stagione complicata, alternando alti e bassi, avendo varie vicissitudini dopo lo scudetto. Non è mai facile ripetersi. I brianzoli hanno perso a Torino e vorranno riscattarsi ma il Napoli non può certamente cedere di nuovo come ha fatto con l’Atalanta: sarà una partita difficile ma non invalicabile per gli azzurri”. terzotemponapoli

