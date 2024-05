Cup Marche - ancora disagi | si prenota solo in alcuni sportelli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 21 maggio 2024) Ancona, 21 maggio 2024 - Per oraè stato ripristinatoparzialmente nelleil servizio dizione Cup (Centro unicozioni; sistemi telefonici e informatici con App e link) interessato da ieri mattina da un'anomalia tecnica. Continuano a non funzionare i servizi dizione on line e tramite telefono. E fino a stamattina anche gliCup sui territori non potevanore alcuna prestazione, neppure se urgente. Nessun altro canale a cui far riferimento per chi ha urgenze se non i pronto soccorso. La Regione e tutti gli uffici competenti stanno lavorando affinché il sistema torni a pieno regime. Oltre alle attività necessarie per il ripristino completo, si stanno compiendo accertamenti sulle cause del ...