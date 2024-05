Fedez e Iovino - arriva l’accordo | nessuna denunci - cosa rischia ancora il rapper

(Di martedì 21 maggio 2024)e Cristianohanno raggiunto un accordo transattivo. Si chiuderebbe in questo modo il caso che aveva visto coinvolti iled il personal trainer, vittima di una rissa avvenuta a Milano nella notte tra il 21 ed il 22 aprile scorso. La notizia è giunta dopo un' anticipazione comparsa su Dillinger News, sito di Fabrizio Corona., l' accordo raggiunto Stando a quanto reso noto dall' Agenzia di stampa Ansa,e Cristianoavrebbero non solo raggiunto un accordo, ma il personal trainer avrebbe anche rinunciato ad eventuali azioni penali nei confronti del. La conferma sarebbe giunta da fonti legali. Al pestaggio ai danni diavrebbero preso parte 8-9 uomini, tra cui anche lo stesso ...

Le voci circolavano già dai primi giorni, ma il rapper Fedez aveva fermamente negato ogni coinvolgimento nel pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino . Durante il Salone del Libro di Torino, Fedez aveva dichiarato di non essere mai stato in via Traiano, smentendo ogni legame con l’aggressione avvenuta nella notte del 22 aprile scorso. Tuttavia, le indagini continuano a fornire elementi che lo collocano sul luogo, sostenute dai filmati delle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze di due vigilantes del palazzo. isaechia

