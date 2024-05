Bene confiscato consegnato all’Università Federico II di Napoli - nascerà una Urban Regeneration Factory

(Di martedì 21 maggio 2024) Ieri al Viminale il Rettore dell’UniversitàII diha ricevuto un complesso immobiliare di Afragolaalla malavita «Undi notevole interesse per dimensione e localizzazione è stato affidato eccezionalmente con procedura diretta ad una Università senza passare per Enti territoriali. Siamo molto grati ai Ministri Bernini e Piantedosi e al Commissario Ciciliano per aver voluto affidare al nostro Ateneo quello che potrà diventare un presidio di legalità e un centro di riduzione della povertà educativa proprio nell’area nord di». Così il Rettore dell’UniversitàII di, Matteo Lorito, che ieri al Viminale, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Ministro ...

