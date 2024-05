Accoltella passeggero sul treno | 20enne arrestato alla stazione di Milano Bovisa

Milano – aggrappato alla carrozza del convoglio: così viaggiava un 29enne italiano segnalato dal capotreno alla Stazione Porta di Garibaldi di Milano dove il treno stava facendo ingresso. Forse non voleva pagare il biglietto ma, alla fine dei conti, avrebbe fatto meglio a comprarsi il ticket. Già, perché gli agenti della Polizia Ferroviaria, una volta allertati, sono saliti a bordo per effettuare un controllo al termine del quale hanno arrestato l’insolito passeggero – per altro già note alle forze dell’ordine – per spaccio di droga, dopo averlo convinto a salire a bordo.

