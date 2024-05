Depardieu-Barillari - il titolare dell’Harry’s Bar | Scene simili non accadevano da anni

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – "Eranoche succedevano fino a 15fa: prima ci eravamo abituati, oggi sembra di essere tornati indietro nel tempo e veramente non ce lo aspettavamo". Così all'Adnkronos Piero Lepore,dell'Harry's Bar di via Veneto, dove oggi si è tornati a momenti da dolce vita con il king dei paparazzi, Rino L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Rino Barillari picchiato da Depardieu: «M'ha dato tre cazzotti». L'aggressione dopo la "paparazzata" in via Veneto - Rino Barillari picchiato da Depardieu: «M'ha dato tre cazzotti». L'aggressione dopo la "paparazzata" in via Veneto - «Erano scene che succedevano fino a 15 anni fa: prima ci eravamo abituati, oggi sembra di essere tornati indietro nel tempo e veramente non ce lo aspettavamo». Lo afferma all'Adnkronos Piero Lepore, ... leggo

Barillari picchiato da Depardieu in via Veneto finisce in ospedale. Il fotoreporter: "Mo lo denuncio" - Barillari picchiato da Depardieu in via Veneto finisce in ospedale. Il fotoreporter: "Mo lo denuncio" - Scena da dolce vita all'Harry's bar: l'attore sorpreso a pranzo con la compagna lo aggredisce con tre pugni ... adnkronos