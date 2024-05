Festa della Polizia a Palazzo Re Enzo Bologna - mercoledì 22 maggio tra gli ospiti anche il ministro Piantedosi

MILANO – La calda stagione è alle porte e Paola & Chiara sono pronte a farla esplodere con “Festa Totale” , il nuovo singolo in radio e in digitale da venerdì 24 maggio per Columbia Records/Sony Music Italy, già disponibile in presave. Lampi elettropop illuminano “Festa Totale” fin dai primi secondi, dove il timbro inconfondibile delle sorelle […] L'articolo “Festa Totale” , il nuovo singolo di Paola & Chiara dal 24 maggio proviene da Webmagazine24. webmagazine24

Sarà un'impresa molto difficile trovare un taxi oggi, dalle 8 alle 22 in tutta Italia. I sindacati hanno confermato lo Sciopero che culminerà con una manifestazione a Piazza San Silvestro, a Roma , dalle 11 alle 17. Un'astensione dal lavoro che ha messo d'accordo praticamente tutti i sindacati e le sigle tranne il 3570 di Loreno Bittarelli - l'ultima risale al luglio 2022 - che auspicano "la partecipazione di tutta la categoria a difesa del proprio lavoro, per contrastare l'uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio e salvaguardare la propria autonomia e indipendenza dalla schiavitù di algoritmi e multinazionali". tg24.sky

Palermo , 21 mag. (Adnkronos) – “Io ho chiesto ai tecnici che hanno fissato la data del concorso per dirigenti di spostarla ad altra data e mi hanno detto che era impossibile rinviarla perché ci sono le prove Invalsi e gli scrutini. C’è poi la maturità. Quindi, credo che lo sforzo enorme del Ministero, che ha garantito la partecipazione di tutti questi docenti, non venga certo inficiato perché dalle 14. calcioweb.eu

Erba, liste d’attesa all’asilo nido ed esclusione per i non residenti - Erba, liste d’attesa all’asilo nido ed esclusione per i non residenti - Per il resto, delle 52 richieste di inserimento tra settembre e novembre 35 arrivano da famiglie residenti a Erba: l’obiettivo è accontentarle tutte; si prospetta invece la lista d’attesa per almeno ... laprovinciadicomo

Visita a Gaza: Pizzaballa, “saremo tra i primi ad aiutare a ricostruire” - Visita a Gaza: Pizzaballa, “saremo tra i primi ad aiutare a ricostruire” - “Basta uccidere! La guerra deve finire e devono essere aperte strade per i vari aiuti necessari per evitare un’imminente crisi umanitaria. Spero che questo incubo finisca presto”. È il “messaggio chia ... toscanaoggi

Università Statale, rissa nell’atrio occupato dalle tende pro Palestina: rinviato l’open day - Università Statale, rissa nell’atrio occupato dalle tende pro Palestina: rinviato l’open day - Milano, dopo le violenze tra manifestanti e Lotta Comunista l’ateneo ha deciso una nuova data per la giornata dedicata alle matricole ... ilgiorno