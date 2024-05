Arrestata a Roma la cacciatrice di rolex del Veneto

Non si ferma l’ondata di furti sulle auto in sosta a Roma. Ieri sera una banda di malviventi è stata sorpresa in azione nella zona di Casal De’ Pazzi. Una donna è stata inseguita e bloccata dai Carabinieri, adesso è caccia ai complici. Il materiale recuperato dai Carabinieri dopo l’arresto della ladra – (ilcorrieredellacitta.com)Ieri sera, transitando in via Augusto Conte, i Carabinieri della Stazione Roma San Basilio hanno sorpreso tre persone che stavano armeggiando su un’autovettura in sosta in zona Casal De’ Pazzi.

