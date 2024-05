Ritorno leva - botta e risposta Lega-Fi

(Di martedì 21 maggio 2024) 16.54 "Depositata alla Camera la proposta di legge dellaper reintrodurre 6 mesi di servizio civile o militare, per i ragazzi tra i 18-26 anni,su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia". Così il leader dellaSalvini sui social. "Ne sono convinto. E' una forma di educazione civica al servizio della comunità, di disciplina,attenzione al prossimo.Potrà avere effetti molto positivi", aggiunge. In disaccordo Tajani (FI). "Non credo possa reintrodursi. Con il sistema che abbiamo sarebbe troppo costoso".

Il reparto schiacciatori è completo. Così l’annuncio di Modena Volley riguardo l’arrivo, o meglio il ritorno , in gialloblù di Jacopo Massari , parmense classe 1988 che arriva dopo l’acquisto di Gutierrez ad affiancare i confermati Rinaldi e Davyskiba. Un giocatore di esperienza, utilizzabile anche e sopratutto per il giro dietro, ritenuto l’ingranaggio giusto per inserirsi quando occorra rimettere un po’ di ordine alle idee gialloblù. sport.quotidiano

Tempo di lettura: 2 minuti sera ta di verdetti questa sera in Lega Pro dove sono in programma le cinque gare di ritorno del primo turno dei playoff Nazionali . Sulla carta, dopo le vittorie in trasferta dell’andata, partono in vantaggio Vicenza, Casertana, Catania e Carrarese che potranno anche permettersi il lusso di perdere con lo stesso punteggio dell’andata passando ugualmente il turno in virtù della migliore posizione al termine della regular season. anteprima24

Il boss ergastolano ai domiciliari e l’ex sindaco legato ai servizi segreti - Il boss ergastolano ai domiciliari e l’ex sindaco legato ai servizi segreti - Spunta un nuovo mistero legato alla figura dell’ex sindaco di Castelvetrano, assoldato dai servizi segreti per stanare Matteo Messina Denaro, morto nel maggio 2021. livesicilia

Need for Speed Unbound si "trasforma" in Need for Speed: Underground - Need for Speed Unbound si "trasforma" in Need for Speed: Underground - La modalità lega, invece, fa rivivere lo spirito competitivo di Need ... Need for Speed Unbound è sempre e cmunque un capitolo interessante nonché un ritorno piacevole del franchise, come vi abbiamo ... spaziogames

