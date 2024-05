Fiumicino - l’Aula consiliare in prima linea contro il Papilloma Virus

Fiumicino, 21 marzo 2024 – “nessun rispetto per l’Aula consiliare e nessun rispetto per i consiglieri che rappresentano i cittadini: quello a cui abbiamo assistito ieri in Consiglio comunale è un pessimo esempio di discussione democratica”. Così, in un comunicato stampa, il gruppo di Fratelli d’Italia Fiumicino condanna il comportamento dell’opposizione nella seduta di Consiglio.

