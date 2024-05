WTA Rabat - Martina Trevisan torna a vincere | piegata Hibin - ora il derby con Bronzetti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024)ottiene una vittoria importante in un periodo particolarmente difficile della sua carriera. L’attuale numero 88 del ranking WTA batte Naoo con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3 in poco più di due ore e mezza di gioco: affronterà Lucianeldomani al secondo turno. Il primo set è una vera e propria battaglia, laddove il servizio non è una costante determinante.è la prima a strappare la battuta ao e va avanti 2-0. Poi la giapponese rientra sul 2-2 e dal terzo game in poi ci sono ben otto break consecutivi, fino a quando la toscana tiene il servizio sul 6-5 e riesce a chiudere per 7-5 il primo parziale. Secondo set che vive sulle montagne russe:o parte meglio e va subito avanti 2-0, ma la fiorentina ...