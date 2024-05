Torna La Prima Estate - da Peggy Gou a Paolo Nutini per il festival “formato vacanza” in Versilia

Arezzo,21 maggio 2024 – Torna dal 17 al 23 giugno con un calendario ricco di appuntamenti il Nume Academy & Festival che porta nel cuore della Toscana, a Cortona, il meglio della musica classica internazionale. Anche per il 2024 confermata la formula vincente della kermesse, con nomi stellari della classica come Tabea Zimmermann, Stella Chen, Andreas Brantelid e molti altri, affiancata a una serrata settimana di training per giovani prestigiosi musicisti selezionati da tutto il mondo tramite call, che quest’anno ha registrato ben 300 partecipanti per 12 posti a disposizione. lanazione

Roma, 21 mag. (askanews) – Quattro giorni per quaranta giovani talenti da tutto il mondo, guidati dall’eclettico violinista americano Robert McDuffie, fondatore e direttore artistico del Festival , per un’intensa maratona cameristica trasversale ai generi, dal Barocco alle trascrizioni cameristiche dai Maneskin, nel più antico e nobile teatro storico della città, il Teatro Argentina. ildenaro

Tutto pronto per la terza edizione del Festival del Giornalismo di Siena. Una ’tre giorni’ che partirà il 30 maggio e avrà come teatro i locali delle Contrade. "Abbiamo deciso di fare qualche incontro in meno rispetto agli anni precedenti ma con lezioni più lunghe – ha spiegato Giovanna Romano, presidente del Gruppo Stampa Autonomo Siena –. In due giorni e mezzo avremo cinque incontri in altrettante Contrade: Lupa, Istrice, Bruco, Chiocciola e Selva.

