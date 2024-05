Amici 23 - Holden e Sarah stanno insieme? Spunta un indizio social

Clamoroso: tra Sarah Toscano e Holden spunta Giulia Stabile . Come è noto, i due ex alunni di Amici 23 sono al centro del gossip. Da giorni si vocifera di una possibile storia d’amore tra la vincitrice del talent show condotto da Maria De Filippi e il cantante di “Randagi”. Invece la realtà sarebbe diversa da quella che sognano i fan. Si è scoperto adesso. caffeinamagazine

Sarah Toscano ha finalmente svelato il mistero sul suo rapporto con Holden , dicendo la sua dopo settimane di speculazioni su un flirt tra i due finalisti di Amici 23. Ad alimentare gli ultimi gossip è stata una dedica fatta dal cantante nel suo Ep, commentata dalla vincitrice di questa edizione durante un’intervista per TvBlog, durante la quale ha anche chiarito come stanno realmente le cose tra loro. anticipazionitv

Anche un’altra indimenticabile edizione dello storico programma sforna talenti di Maria De Filippi è finito con l’incoronazione di Sarah Toscano come vincitrice. Una vittoria meritata, soprattutto perché l’appena 18enne ha vissuto un percorso emblematico per Amici 23. Oggi finalmente ha rotto il silenzio su Holden. Era all’oscuro di tutto e, adesso che è uscita dalla mitica casetta degli studi Mediaset di Via Tiburtina, la vincitrice di Amici 23 scoperto del chiacchiericcio del pubblico sul suo possibile flirt con Holden.

