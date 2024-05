Nuova possibile terapia per cancro aggressivo alla tiroide - studio

(Di martedì 21 maggio 2024) Milano, 21 mag. (Adnkronos Salute) - Nuove speranze contro il carcinoma anaplastico della, uno dei tumori più aggressivi, oggi orfano di cura e con una sopravvivenza media di 6 mesi ddiagnosi. Unointernazionale coordinato dall'università di Santiago de Compostela in Spagna, a cui ha collaborato Laura Fugazzola, responsabile del Centrodell'ospedale Auxologico San Luca di Milano e docente di endocrinologia all'università Statale del capoluogo lombardo, ha identificato un agente terapeutico denominato PIAS2b-dsRNAi, in grado di eliminare in maniera selettiva le cellule dianaplasticoo senza alcun effetto sulle cellule sane. La scoperta, pubblicata su 'Nature Communications', rappresenta "un importante passo in avanti nella lotta contro questa ...

