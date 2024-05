Amici 24 - Alessandra Celentano abbandona per partecipare ad un altro talent? La sua risposta

(Di martedì 21 maggio 2024)ha deciso di rispondere in prima persona in merito ad24 e quindi alla sua permanenza nelin veste di insegnante di ballo. La 23esima edizione delè stata un successo per lain quanto sia Dustin Taylor che Marisol Castellanos (suoi allievi) sono arrivati in finale, con la ragazza che è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice della categoria canto. Le voci su un suo addio adsi sono susseguite dopo la finale, cosìha voluto fare chiarezza in prima persona: scopriamo cosa ha detto.24:svela se ci sarà ancoralavora ad ...

Amici 23, Alessandra Celentano: "Sono una persona vera, senza sovrastrutture. Marisol Ha lavorato molto..." - amici 23, Alessandra celentano: "Sono una persona vera, senza sovrastrutture. Marisol Ha lavorato molto..." - La maestra Alessandra celentano si racconta in una nuova intervista svelando il suo pensiero su Marisol Castellanos, la vincitrice della categoria ballo di amici 23. comingsoon

Amici 23, Marisol svela cosa pensa su Sarah, Petit e Dustin dopo la finale! - amici 23, Marisol svela cosa pensa su Sarah, Petit e Dustin dopo la finale! - La ballerina, seconda classificata ad amici 23, ha vuotato il sacco su cosa pensa davvero della vittoria di Sarah: ecco cosa ha dichiarato Marisol! tuttosulgossip

Monteroni in festa, via agli eventi organizzati in onore di Santa Maria Ausiliatrice - Monteroni in festa, via agli eventi organizzati in onore di Santa Maria Ausiliatrice - MONTERONI - Prendono il via i festeggiamenti in onore di Santa Maria Ausiliatrice in piazza Candido a Monteroni di Lecce.Ricco il programma religioso e civile. Si parte venerdì 24 Maggio con le messe ... lecceprima