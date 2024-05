Casa di Comunità di Vecchiano | iniziano le lavorazioni impiantistiche

Vecchiano (Pisa), 21 maggio 2024 – Proseguono i lavori per la realizzazione della Casa di Comunità di Vecchiano . Al momento sono state effettuate tutte le demolizioni e le nuove opere murarie ed è stata avviata la fase delle lavorazioni impiantistiche, dopo le quali verranno realizzati infissi, pavimenti e tinteggiature. Si prevede la fine dei lavori edili per il mese di ottobre. sport.quotidiano

Santa Marinella, 21 maggio 2024- “La comunità locale non può dolersi della mancata realizzazione di qualcosa che non deve essere compiuto allo stato attuale, con la conseguenza che il ritardo nella conclusione dei lavori non è apprezzabile, essendoci ancora quasi due anni per portare a compimento l’esecuzione dei lavori in entrambe le strutture”. Con queste parole, i responsabili Asl Roma 4 rispondono alle ultime richieste scritte avanzate dall’Amministrazione Comunale in merito all’andamento dello stato dei lavori che riguardano la casa di comunità e l’Ospedale di comunità.

ilfaroonline