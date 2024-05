Sciopero 23 maggio in Emilia Romagna | sanità a rischio Ecco le attività che potrebbero saltare

(Di martedì 21 maggio 2024) Bologna, 212024 -giovedì 23nel pubblico e nel privato dei settori della, delle funzioni centrali e locali, dell’igiene ambientale e del terzo settore (servizi socio assistenziali educativi privati) dell’area metropolitana di Bologna. A proclamare logenerale territoriale è l’Fp Cgil di Bologna. L’Ausl di Bologna garantisce i livelli minimi diprevisti in caso diInoltre il sindacato Fials ha indetto, sempre per giovedì 23, unodel personale del Servizio sanitario nazionale, comparto e dirigenza medica delle aziende sanitarie: Aosp Bologna, Ausl Bologna, Istituto Ortopedico. Rizzoli, Usl Ferrara, Usl Modena, Aou Modena, Usl Piacenza, Usl Reggio, Usl Imola e ...

(Adnkronos) – Sciopero nazionale dei taxi oggi 21 maggio. d alle 8 alle 22 le auto bianche si fermeranno in tutta Italia. Verrà comunque “garantito il servizio di trasporto sociale per anziani, portatori di handicap e malati”, fanno sapere i sindacati. Lo Sciopero è stato indetto dai sindacati di categoria Unica CGIL – FAST – UGL – UTI – TAM – CLAAI Unione Artigiani – SATaM – Or. ildenaro

(Adnkronos) – Sciopero nazionale dei taxi oggi 21 maggio. d alle 8 alle 22 le auto bianche si fermeranno in tutta Italia. Verrà comunque "garantito il servizio di trasporto sociale per anziani, portatori di handicap e malati", fanno sapere i sindacati. Lo Sciopero è stato indetto dai sindacati di categoria Unica CGIL – FAST – UGL […] L'articolo Sciopero nazionale dei taxi oggi 21 maggio. webmagazine24

Sarà un'impresa molto difficile trovare un taxi oggi, dalle 8 alle 22 in tutta Italia. I sindacati hanno confermato lo Sciopero che culminerà con una manifestazione a Piazza San Silvestro, a Roma , dalle 11 alle 17. Un'astensione dal lavoro che ha messo d'accordo praticamente tutti i sindacati e le sigle tranne il 3570 di Loreno Bittarelli - l'ultima risale al luglio 2022 - che auspicano "la partecipazione di tutta la categoria a difesa del proprio lavoro, per contrastare l'uso illegittimo delle autorizzazioni da noleggio e salvaguardare la propria autonomia e indipendenza dalla schiavitù di algoritmi e multinazionali". tg24.sky

Campi Flegrei, le verifiche dei Vigili del Fuoco dopo lo sciame sismico - Campi Flegrei, le verifiche dei Vigili del Fuoco dopo lo sciame sismico - (LaPresse) I Vigili del Fuoco hanno effettuato 63 sopralluoghi ai Campi Flegrei, soprattutto negli edifici dei comuni di Pozzuoli e Bacoli dopo ... stream24.ilsole24ore

Alessia Pifferi, dopo la condanna: ha iniziato lo sciopero della fame - Alessia Pifferi, dopo la condanna: ha iniziato lo sciopero della fame - Alessia Pifferi, dopo la condanna all'ergastolo per omicidio volontario, non avrebbe più voglia di vivere per questo motivo ha iniziato uno sciopero della fame in carcere ... notizie

Alessia Pifferi, après le jugement : elle a entamé une grève de la faim - Alessia Pifferi, après le jugement : elle a entamé une grève de la faim - Alessia Pifferi, dopo la condanna all'ergastolo per omicidio volontario, non avrebbe più voglia di vivere per questo motivo ha iniziato uno sciopero della fame in carcere ... notizie