Le novità sul ritorno de La Talpa | questa volta è fatta

(Di martedì 21 maggio 2024) Ci sono un paio disul chiacchierato e discussode La, annunciata da Pier Silvio Berlusconi a ogni presentazione di palinsesto e poi puntualmente posticipata. Nel corso delle ultime settimane Davide Maggio ha fatto sapere che il reality tornerà ma senza studio televisivo, in versione pre-registrata (tipo Pechino Express per intenderci), che la casa di produzione sarà Fremantle e soprattutto sarà girato in una location italiana o europea. Poco dopo TvBlog ha confermato tutto annunciando che la conduttrice in loco sarà Ilary Blasi. Oggi Giuseppe Candela su Dagospia ha confermato tutte queste notizie aggiungendone un’altra: il cast sarà composto un po’ da vip e un po’ da perfetti sconosciuti (un po’ come visto di recente al Grande Fratello e a L’Isola dei Famosi) e che la location non sarà in Europa, ma proprio in ...