Dentro il set a Pienza | ciak - sorrisi e caffè per George Clooney e Adam Sandler

Pienza (Siena), 21 maggio 2024 – Primo giorno di riprese a Pienza con George Clooney e Adam Sandler protagonisti indiscussi nella città di Pio II trasformata in set per il film "Jay Kelly". Riserbo totale sulla trama del film prodotto da Netflix per la regia di Noah Baumbach. Oggi e domani ciak all’interno del ristorante "Buca delle Fate", per l’occasione chiuso al pubblico. lanazione

La Toscana diventa set di Hollywood: da Hoffman a Lucca fino a Clooney ad Arezzo e in Val d'Orcia - La Toscana diventa set di Hollywood: da Hoffman a Lucca fino a Clooney ad Arezzo e in Val d'Orcia - Due grandi produzioni Usa, con attori che fanno parte della mitologia del pubblico, e un film italiano di prima grandezza si stanno girando o sono stati appena finiti di girare nella nostra regione. C ... corrierefiorentino.corriere