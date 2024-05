Pera - il premierato non è preistorico ma il ddl va cambiato

(Di martedì 21 maggio 2024) Ilnon è un sistema da "tribù preistorica", e tuttavia il ddl Casellati "è difettoso" con una serie di "incongruenze" che non possono essere rinviate alla legge elettorale. Lo ha detto l'ex presidente del Senato, Marcello, in Aula a Palazzo Madama esortando ad apportare delle "modifiche" sui punti critici: "osiamo", ha detto a conclusione del suo intervento.

Roma, 2 apr. (askanews) – Le critiche sono un venticello. Perché il voto alla fine è sempre allineato, ma i dubbi si insinuano e cominciano a sussurrare che le perplessità sul testo della riforma del Premierato non arrivano soltanto da un buon numero di costituzionalisti e dalle opposizioni, ma anche dall’interno della maggioranza. La settimana scorsa era stato il senatore Marcello Pera , pur eletto con Fdi, a mettere in fila una serie di criticità, a pronunciare il suo sì accompagnato da molti “mugugni”. ildenaro

La corsa alla riforma del Premierato prosegue e gli emendamenti al testo, fortemente voluto da Giorgia Meloni, continuano ad essere discussi in Commissione Affari Costituzionali. Ieri è giunta la svolta sulla cosiddetta norma “ anti-ribaltone “, fortemente contestata anche all’interno della maggioranza. Nel corso delle dichiarazioni di voto il senatore della Lega Paolo Tosato, vicepresidente della commissione, […] L'articolo Premierato , via libera alla norma anti-ribaltone voluta da Marcello Pera proviene da Il Difforme. ildifforme

