Minacce e violenze alla moglie e i due figli | preso 40enne

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Frigento hanno dato esecuzionemisura cautelare del "Divieto di avvicinamento" alle persone offese, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un, già noto alle Forze dell'Ordine. L'attività prende spunto dalle segnalazioni die maltrattamenti che l'uomo avrebbe messo in atto nei confronti dei familiari conviventi i quali, disperati dal clima di paura in cui erano costretti a vivere, hanno rivolto la loro richiesta di aiuto ai Carabinieri. Ora lae i duehanno trovato una nuova sistemazione, mentre l'indagato non potrà avvicinarsi agli stessi né ai luoghi dagli stessi frequentanti.