Calafiori ci ha ricordato cosa lo rende speciale

(Di martedì 21 maggio 2024) La partita tra Bologna-Juventus ieri rischiava di passare in secondo piano rispetto a tutto ciò che ruotava intorno all’incontro. Da una parte il saluto del Dall’Ara alla squadra che ha riportato la città in Europa dopo ventidue anni; dall’altra tutto il chiacchiericcio di mercato intorno a Thiago Motta, dato da diverse fonti come promesso sposo proprio della Juventus. E questo senza dimenticare il recente esonero di Allegri,sullo sfondo dai cori affettuosi del settore ospiti. Insomma, il campionato non sembrava avere nulla da chiedere a questa gara. Riccardo, però, non la pensava in questo modo e prima di concludere la stagione ha pensato bene di salutarci con una prestazione talmente scintillante da assomigliare a una vera e propria esibizione.è stato una delle sorprese più grandi di questo ...

