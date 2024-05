Angelina Mango | arrestato stalker seriale - è ferrarese

In vetta alle classifiche da prima della vittoria di Sanremo e oggi icona di stile per la Gen Z, in questi ultimi mesi Angelina Mango non ci ha solo fatto ballare a ritmo della sua hit La Noia ma ha ben pensato di regalarci outfit iconici e acconciature dal sapore 90s. Che fossimo di fronte a una nuova trendsetter avremmo dovuto prevederlo già dall’inizio di Sanremo: Angelina infatti non ha solo sfoggiato outfit incredibili - curati dalle abili mani di Nick Cerioni, celebre stylist che vanta nel portfolio nomi come Achille Lauro, Orietta Berti e i Maneskin - bensì ci ha ispirato con acconciature dal sapore 2000 - curate da Angelo Rosa Uliana - riportandoci indietro nel tempo. panorama

Reduci dalla gara del Festival della canzone italiana di Sanremo 2024, Annalisa, Geolier e Angelina Mango si preparano a unirsi in un unico coro di voci per un live da piazza totalmente gratuito e aperto a tutti, fan e non. L’occasione é promossa da Radio Italia Solo Musica Italiana per l’evento Radio Italia Live, che chiama le due ex cantautrici di Amici a fondersi con l’artista più contemporaneo del momento nella città natale capitale del pop mainstream! Geolier unisce l’ugola canora con Angelina Mango e Annalisa: l’occasione è il concerto di Radio Italia Live! È previsto a Napoli, il concerto gratis più atteso in piazza del Plebiscito da registrarsi prossimamente in diretta e sotto la produzione di Radio Italia solo musica italiana nel mezzo nell’incipit della bella stagione.

