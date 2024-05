Traffico Roma del 21-05-2024 ore 16 | 30

Luce Verde Roma ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna in aumento gli spostamenti tra la Pontina e la diramazione Roma Sud si viaggia senza disagi sul percorso Urbano della 24 su tutte e due i sensi di marcia Maggiore attenzione sulla tangenziale est dove non si escludono ulteriori disagi a causa di un incidente tra viale Tor di Quinto e via dei Campi Sportivi in direzione San Giovanni prudenze Inoltre per la chiusura della rampa di accesso su via del Foro Italico proclamato nella giornata odierna martedì 21 Maggio lo sciopero del settore taxi fino alle 17 prevista una manifestazione con sit-in possibili disagi in tutta l’area con deviazioni per diverse linee bus della zona possibili modifiche alla circolazione anche per il Traffico al Flaminio prosegue su Viale il Vignola il divieto di transito per lavori di potatura tra Piazza Melozzo da Forlì e via Flaminia il termine degli interventi è previsto per il 24 maggio chiusa anche via di Torpignattara in questo caso per lavori in corso tra via Francesco Baracca e via Casilina ulteriori notizie su Roma.

romadailynews

Luce Verde Roma ben trovati all’ascolto Traffico in coda sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo tra via Filippo Fiorentini e Tor Cervara in uscita da Roma segnalato anche un incidente rallentamenti per Traffico intenso sulla via Flaminia tra via dei Due Ponti e via di Grottarossa in direzione del raccordo in corso lo ricordiamo uno sciopero dei taxi con siti in Piazza San Silvestro possibili deviazioni per diverse linee bus di zona proseguono i lavori di potatura in viale del Policlinico con chiusura tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università nelle due direzioni deviata la linea bus 649 maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito Roma.

romadailynews