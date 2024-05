Torna il ciclo di eventi dedicati ai gatti Happy Together - con la veterinaria Sabrina Giussani Che qui ci spiega come intepretare le espressioni e i movimenti del nostro micio e come trovare con lui la migliore sintonia

(Di martedì 21 maggio 2024) Li amiamo, ci amano. Ma possiamo fare di meglio per entrare in relazione con loro. Loro: i nostri mici. E tanti consigli, in questo senso, arrivano da chi si occupa quotidianamente del comportamento felino.la dottoressa, l’esperta presidente senior S.I.S.C.A (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale) chiamata al Crazy Cat Cafè di Milano per il nuovo cliclo dial mondo del gatto. Un’iniziativa organizzata in collaborazione con il brand Feliway. ...

Sabrina Impacciatore e Domnhall Gleeson parteciperanno alla nuova serie ambientata nell’universo narrativo di The Office , scritta da Greg Daniels e Michael Koman; non sono al momento noti altri dettagli sul nuovo progetto che, a quanto trapelato finora, non sarebbe un reboot della celeberrima comedy con Steve Carell, quanto piuttosto una sorta di spinoff , con personaggi diversi, aderente allo stesso stile del precedente, ovvero il mockumentary. cinemaserietv

La denuncia di Sabrina Giannini , autrice e conduttrice di Indovina chi viene a cena, format d’inchiesta dedicato alla sostenibilità in onda su Rai3 : “Temo che il programma non riprenderà. Ho chiesto rassicurazioni ma ho trovato un muro di gomma”.Continua a leggere fanpage

La Rai rischia di perdere un altro programma , dopo quelli già chiusi o dirottati in altre fasce orarie a seguito di pesanti cali negli ascolti o a seguito dell’abbandono dei rispettivi conduttori. Sabrina Giannini , autrice e conduttrice di “Indovina chi viene a cena”, ha segnalato il possibile stop del programma d’inchiesta dedicato alla sostenibilità in onda su Rai3. thesocialpost

I can’t relate to desperation - I can’t relate to desperation - Protetta di Taylor Swift, che l'ha voluta come opening act del suo tour, ma non solo. La popstar americana, dopo anni tra musica, tv e gossip (pare che sia proprio lei la persona citata nel brano più ... rollingstone

Selvaggia Roma - Selvaggia Roma - Chi è Selvaggia Roma, l’influencer diventata famosa grazie a Temptation Island: la storia con Francesco Chiofalo, il nuovo amore e la gravidanza ... libero