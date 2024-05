Prosegue il cantiere per la nuova Casa di Comunità a Vecchiano

(Di martedì 21 maggio 2024)(Pisa), 21 maggio 2024 – Proseguono i lavori per la realizzazione delladidi. Al momento sono state effettuate tutte le demolizioni e le nuove opere murarie ed è stata avviata la fase delle lavorazioni impiantistiche, dopo le quali verranno realizzati infissi, pavimenti e tinteggiature. Si prevede la fine dei lavori edili per il mese di ottobre. La fase di collaudo, con attrezzature e arredi è invece prevista per la fine del 2025. I lavori di ristrutturazione interessano la parte di edificio che ospitava la RSA e collegato alla sede del Distretto sanitario di via della Rocca. La superficie oggetto di ristrutturazione è di circa 400 mq. Gli interventi prevedono il rifacimento degli impianti elettrici e di riscaldamento, la realizzazione di cinque ambulatori, di cui quattro per i Medici ...

