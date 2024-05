Scarlett Johansson contro OpenAi | mi ha rubato la voce Il colosso dell’IA smentisce la star di Her - ma mette in pausa Sky

Con un duro comunicato Johansson ha rivelato di aver rifiutato, alcuni mesi fa, un’offerta economica da parte di OpenAI per ottenere i diritti della sua voce . Ma l’azienda di Sam Altman, a quanto pare, ha comunque creato una voce femminile molto simile a quella dell'attrice.... repubblica

| Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it | Mister Movie OpenAI ha sospeso l'uso della voce Sky nel suo chatbot vocale GPT-4o dopo che molte persone hanno notato la somiglianza con la voce di Scarlett Johansson nel film "Her". La società ha dichiarato che la voce appartiene a un'attrice professionista diversa. | Articolo originale scritto da MisterMovie. mistermovie

Roma, 21 maggio 2024 – Scarlett Johansson minaccia azioni legali contro OpenAI per l’uso non autorizzato della sua voce sul software ChatGpt. L’azienda di Sam Altman, tra le più importanti nel settore, sta lavorando per disattivare la voce dell’attrice, che nel 2013 era diventata il simbolo dell’interazione tra uomo e tecnologia grazie al film “Her”.

quotidiano