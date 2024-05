Roberto Salis | “Ilaria potrebbe tornare in aula in catene - non sappiamo quando uscirà dal carcere”

Leva obbligatoria, depositato il ddl: che cosa prevede, quanto dura, chi deve farlo - Leva obbligatoria, depositato il ddl: che cosa prevede, quanto dura, chi deve farlo - La proposta, firmata dal deputato della Lega Eugenio Zoffili, prevede sei mesi di leva o servizio civile obbligatoria per i giovani tra i 18 e i 26 anni ... iodonna

Roberto Salis, non sappiamo ancora quando uscirà Ilaria - Roberto Salis, non sappiamo ancora quando uscirà Ilaria - MILANO, 21 MAG - "Non sappiamo ancora quando uscirà, potrebbe essere nei prossimi giorni o anche settimana prossima e quindi venerdì potrebbe ancora essere detenuta in carcere e quindi verrà portata i ... messaggeroveneto.gelocal

I rischi di morire in volo durante una turbolenza sono bassi ma mai pari a zero - I rischi di morire in volo durante una turbolenza sono bassi ma mai pari a zero - Il decesso avvenuto a bordo di un volo Singapore Airlines è un caso rarissimo ma non privo di precedenti. E con il cambiamento climatico il pericolo potrebbe aumentare ... agi