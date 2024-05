La Lega vuole il ritorno della leva obbligatoria | Una forma di educazione civica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 21 maggio 2024) Italia, 21 maggio 2024- Laha depositato la sua proposta di legge su una nuovamilitarein Italia. “Depositata alla Camera la proposta di leggeper reintrodurre sei mesi di servizio civile o militare per i ragazzi tra i 18 e 26 anni, su base regionale e da svolgere esclusivamente in Italia”, scrive su Facebook Matteo Salvini, con riferimento al testo di legge, a prima firma Zoffili. “Ne sono convinto – aggiunge il leader– È unadial serviziocomunità, di disciplina, di attenzione al prossimo e rispetto per se stessi e per gli altri che potrà avere effetti molto positivi”. A stretto giro le reazioni. “Noi siamo per vedere nelle ...