Festival di Cannes - il sannita Intorcia nel cast del film di Sorrentino

(Di martedì 21 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiUna vita dedicata alla recitazione, in particolare al teatro: nonostante si definisca un “accanito cinefilo”, ha infatti preso parte a pochi progetti concepiti per il grande schermo e in generale non è mai andato alla ricerca del successo. Un paio diing importanti (“ma con due Premi Oscar… direi che può bastare” sorride), il motore di tutto per lui è sempre stato l’amore per il palcoscenico che calca esattamente da 40 anni. Antonio, attore, doppiatore, docente e condirettore artistico della Solot Compagnia Stabile di Benevento, è neldel‘Parthenope‘ di Paolo, oggi protagonista assoluto aldicon una proiezione in anteprima mondiale. Unico italiano in gara per la Palma d’oro, il regista ...

Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024 , 14:36 oggi 21 maggio tocca al film del regista italiano Paolo Sorrentino ‘ Parthenope ’ presentato in anteprima alla 77ª edizione del Festival di Cannes . Come spiegato dal regista a Variety, si tratta di un’epica lettera d’amore a Napoli dedicata alla sua giovinezza mancata. Il film rappresenta un seguito della sua ultima pellicola, È […] L'articolo Cannes 2024 , Parthenope di Sorrentino presentato oggi al Festival proviene da Il Difforme. ildifforme

Cannes 2024 , presentata la 7ª edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca: Ambra Angiolini presente in veste di madrina, tra gli ospiti Paz Vega e Bella Thorne presentata in conferenza stampa a Cannes la 7ª edizione di Filming Italy Sardegna Festival ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 20 al 23 giugno a Cagliari e al Forte Village. spettacolo.eu

Cannes , France, May 21, 2024 /PRNewswire/ -- Top model and actress Berite Labelle , face of the new Balmain Hair campaign, has just arrived on the Croisette for the 2024 Film Festival . This spectacular beauty was chosen by Balmain to embody the French house's new global campaign, marking the 50th anniversary of the haircare range. Her career as a model does not prevent her from pursuing her goals in the cinema. liberoquotidiano

Cate Blanchett a Cannes con un abito che rimanda alla bandiera palestinese. Video - Cate Blanchett a cannes con un abito che rimanda alla bandiera palestinese. Video - Cate Blanchett non si lascia sfuggire l'occasione per lanciare il suo messaggio sociale e politico. L'attrice ha scelto di sfilare sul red carpet con un abito che riprende i colori della bandiera ... tg.la7

The Apprentice: il film su Donald Trump che ha suscitato polemiche a Cannes per via di una scena di sesso non consensuale - The Apprentice: il film su Donald Trump che ha suscitato polemiche a cannes per via di una scena di sesso non consensuale - Resta da scoprire chi vincerà la Palma d’Oro al festival di cannes 2024, ma la verità è che la kermesse francese raramente ha dato così tanto di cui parlare: dal controverso progetto di Francis Ford ... cinematographe

Il ritorno tailored dell’uomo di Celine - Il ritorno tailored dell’uomo di Celine - Tra i rumors che lo vorrebbero in uscita, Hedi Slimane vola nel deserto del Mojave e dirige un corto per il menswear winter 2024 del marchio di Lvmh. In un’ode al compositore Hector Berlioz, sfilano s ... milanofinanza