Ancora maltempo al Nord - nel Bolognese migliaia senz' acqua

Sono ore complicate per il maltempo. Una nuova perturbazione è arrivata in Italia abbattendosi principalmente sul Nord. Giuliacci in esclusiva: “L’estate è lontana”. Dopo un weekend non semplice dal punto di vista meteo, l’inizio della settimana si è confermato molto complicato. Nelle scorse ore una nuova perturbazione è arrivata nel nostro Paese provocando piogge soprattutto al Nord.

Un maggio che sempre novembre, nonostante tra meno di un mese inizierà l’estate astronomica. Il Solstizio quest’anno cadrà infatti il 20 giugno alle ore 22.50, ma il tempo al Centro-nord è assolutamente autunnale. Gli esperti di meteo.it confermano infatti la massima allerta ancora una volta per piogge e temporali, ma soprattutto per il rischio idraulico ed idrogeologico in quanto i terreni sono saturi e i fiumi di nuovo in piena.

