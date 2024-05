Futura - il logo delle Olimpiadi Milano-Cortina | com’è e come ha vinto il sondaggio online

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Gli investigatori al lavoro sul dossier2026, per cui si ipotizza un giro di corruzione a base di gare d’appalto truccate, sono convinti che anche la scelta deldella manifestazione sia stata, in qualche modo, pilotata. O, almeno, qualcuno si sia adoperato perché venisse scelto il marchio che – ufficialmente – ha straileffettuato con una votazioneapprodata anche al festival di Sanremo. La votazione A destra, "": ilscelto per le. Battuta la concorrenza di "Dado" (a sinistra) Gli italiani hanno potuto scegliere fra due opzioni, il”, vincitore al termine della survey, e “Dado”. Le urne virtuali sono ...