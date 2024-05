Terremoto Campi Flegrei - psicologi | Metafora di instabilit - spaventa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Milano, 21 mag. (Adnkronos Salute) - Ilaiha messo la gente "a dura prova". A dirlo è Armando Cozzuto, presidente dell'Ordine deglidella Campania, parlando all'Adnkronos Salute. "Un boato, fortissimo, qualcosa davvero difficilmente descrivibile. La sensazione che si alzi il suolo sotto i piedi. E' proprio ladell'à, mentre noi nella vita cerchiamo la certezza". Gli ultimi eventi, culminati nella forte scossa di ieri, hanno ovviamente aggiunto tensione, "preoccupazione". "Anche se, almeno nell'area in cui mi trovavo io - riferisce - non ho visto scene di panico incontrollato. La risposta della popolazione mi è sembrata esemplare". Anche Cozzuto, che vive a Pozzuoli e ha "due figli piccoli", era in strada ieri. E sa come si vive con ...