Specializzazione sul sostegno - sarà più facile ottenerla | in arrivo un Decreto legge Corsi riservati agli abilitati all’estero o con tre anni di servizio

(Di martedì 21 maggio 2024) In lavorazione, secondo fonti istituzionali, unche potrebbe vedere la luce domani e che conterrà, su iniziativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'istituzione diper ottenere le specializzazioni necessarie per insegnare sul. L'articolo .

L'aula del Senato ha dato il via libera al decreto legge Superbonus, sul quale il governo ha posto la fiducia : 101 sì, 64 contrari e nessun astenuto. Ora il testo del provvedimento passa alla Camera. Dopo le tensioni che ha generato nei giorni scorsi all'interno della maggioranza, anche Forza Italia ha votato per l'approvazione del decreto , nonostante fosse contraria alle novità introdotte dall'emendamento presentato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. ilfoglio

Lo ha precisato anche il ministro Matteo Salvini «non è assolutamente un condono edilizio, ma un provvedimento per regolarizzare piccole difformità e irregolarità che interessano, secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, quasi l’80% del patrimonio immobiliare». Ma il decreto legge , al vaglio del governo , con le norme di Sanatoria che saranno affrontate in consiglio dei ministri questo mercoledì, riguarderebbe potenzialmente milioni di abitazioni. open.online

Campi Flegrei: Musumeci, domani vertice a Roma con Meloni - Campi Flegrei: Musumeci, domani vertice a Roma con Meloni - "Sono in costante contatto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni che segue sin da ieri sera la situazione nei Campi Flegrei. agenzianova

Bonus 500 euro al mese per chi ha meno di 35 anni, ecco quando spetta davvero - Bonus 500 euro al mese per chi ha meno di 35 anni, ecco quando spetta davvero - dal decreto Coesione (decreto legge n. 60 del 7 maggio 2024), un bonus di 500 euro al mese per i giovani che si mettono in proprio. Il suddetto provvedimento stanzia le risorse necessarie per ... money

Sardegna, Todde incontra Fratin: basi per proficua collaborazione - Sardegna, Todde incontra Fratin: basi per proficua collaborazione - Roma, 21 mag. (askanews) - "Abbiamo incontrato stamattina al ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica il ministro Gilberto Pichetto Fratin, ed è stato un incontro proficuo. Abbiamo discusso ... libero